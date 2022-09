Farištamo Eller: piisavusest võiks ju piisata, alati pole vaja lõputut küllust

USSIMAARJAPÄEV on läbi, rahvakalendri järgi on õunad nüüd valmis. Lähen ploomipuu alt redelit otsima, et neid korjama asuda. Selgub, et õunad tuleb pisut edasi lükata, sest hoopis ploomid vajavad hädasti korjamist. Kangastub lumeeide muinasjutt, milles puu palub, et teda raputataks, sest viljad on valmis. Need ploomid mingit raputamist ei kannata, mahakukkumine teeks need katki. Tuleb tuua ämber ja neile järele ronida.