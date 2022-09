Vaevalt oskasid Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise algatanud aimata, millistes oludes ning milliste maailma ja kohaliku elu sündmuste taustal see kõik sündima hakkab. Et samal ajal, kui Viljandi kesklinnas tasakesi vundamenti laotakse, käib mujal maakonnas ja kogu Eestis okupatsioonivõimu sümbolite ­eemaldamine. Ning et selle kõige põhjuseks on jõhker sõda peaaegu et meie ukselävel.