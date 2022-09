Algasid vabadussõjas langenute mälestussamba ehitustööd

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on Vabaduse platsil tööde alustamine suur samm edasi. "See on inimeste jaoks esimene silmaga nähtav tegevus mälestussamba taasloomise protsessis ja annab juurde kindlustunnet, et saame mälestussamba tuleva aasta võidupühal pidulikult avada," ütles linnapea. "Kutsun aga inimesi veel üles mälestussamba taastamise protsessis osalema ja selle püstitamiseks annetusi tegema. Iga panus on väga oluline."