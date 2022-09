Läks lahti Viljandi kaasava eelarve ideede esitamine

Kui lõpphääletusel saavad osaleda vaid need inimesed, kes on oma elukohaks registreerinud Viljandi linna, siis ettepanekuid võivad esitada kõik huvilised. Seda on võimalik teha 17. oktoobrini elektrooniliselt portaalis volis.ee ja paberil Viljandi linnavalitsuses Linnu tänav 2. Volis.ee keskkonnas on võimalik tutvuda juba esitatud ettepanekutega.