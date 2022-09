Künnimeistrivõistlusel võidutsesid Eesti poisid

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktori Arnold Pastaku sõnul näitasid üle Euroopa kokku tulnud noored kündmises kõrget taset. „Noorte kündjate pealekasv on professionaalne, ka meie oma Olustvere noored demonstreerisid kvaliteetset kündi ja praktilisi võtteid. Muidugi võimaldab tänapäevane tehnika teha tööd oluliselt täpsemalt kui pool sajandit tagasi, mil selliseid võistlusi Eestis korraldama hakati, aga rõõm on tõdeda, et noori põllumehi meil veel on,“ ütles Pastak.