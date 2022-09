Juhatuse esimehele Priit Tamperele pähe turgatanud näide, et kokkuhoiukohana kaalutakse pesupesemisaja nihutamist varahommikule, näitab veenvalt, et kokkuhoiukohad on juba üsna põhjalikult läbi mõeldud ning sõrmed on üsna sügavale taskupõhja surutud. Ja ka seda, et Viljandi praeguse haiglahoone koht ongi piltlikult öeldes killustikuna mõne maantee sees ning sihtasutuse kolimiseks väiksemale, säästlikumale ja moodsamale pinnale on aeg küps.