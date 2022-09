Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: Põhja-Sakala murrab poliitikavihkajate südameid

«Ei erakondadele!», «Ei valimisliitudele!» – teate ju küll neid loosungeid. Need ilmuvad välja vähemalt korraks enne mis tahes valimisi. Mõte on neil loosungitel kena: iga mees ja naine on oma vaadete ja aadetega volikogus, esindab iseennast ning vähemalt teoreetiliselt peaksid siis kaduma igasugused tagatoad. Nüüd on võimalik võtta Põhja-Sakala giidiks ning tutvuda selle teise teega, kus poliitilisi ühendusi sisuliselt ei ole ja volikogu moodustavad üksikkandidaadid.