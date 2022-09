Sissesõidukeelust hoolimata Rubiini platsile jõudnud parkijad on seni karistuseta pääsenud

Linn taastas sissesõidukeelu eelmise aasta novembris, kui Tartu tänava ja selle parkla remont oli lõppenud. Rubiini platsile tohivad praegu kehtiva korra järgi sõita ainult need inimesed, kes selle ääres elavad. Sellest hoolimata on harvad need hetked, kui seal mõni auto ei pargi. Kevadel alustas linnavalitsus parkimise üle järelevalvet, kui tema käed sellele platsile ei ulatu.