Loomulikult ei tähenda see, et 13 vallavoliniku hääl on justkui olemas, et need hääled ka volikogu istungil hääletuskasti jõuaksid. Põhja-Sakala vallas tundub kõik võimalik olevat. Muu hulgas seegi, et Karel Tölbi kandidatuuri vallavanema kohale toetab rohkem kui 13 inimest.