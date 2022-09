Teisel pilgul on muidugi selge, et Elektrilevil ei tasu jätta töid sellepärast pooleli või tegemata, et haigla ehituses on seisak tekkinud. Ning ehk aitab sobiva võrgu olemasolu ka Viljandi veekeskuse tema tuhandekilomeetrisel teekonnal ühe sammu võrra edasi. Täiesti loogiline, et mitu aastat varem plaani võetud ehitustöid ei hakata muutma. Elektrilevi võtab plaane tehes arvesse ju paljusid asju, näiteks liinide ja alajaamaga ühendatud klientide hulka ning elutähtsate teenuste osutajaid, liinide seisukorda ja võimalikke rikkeohtusid.