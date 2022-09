Üle Eesti kõlanud valjude kärgatuste tekitajaks olid hävitajad

Teisipäeval umbes kell 15 Viljandimaal ja mujalgi Lõuna-Eestis kõlanud vali kärgatus on suure tõenäosusega seotud Saksa õhuväe lennukite madallennuharjutusega. Samasuguseid pauke on Eestis mitmel pool varemgi kuuldud ning siis on Eesti õhuväe esindajad selgitanud, et tegu on sõjalennukitega, mis ületavad helibarjääri.