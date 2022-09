Ukraina ründamise järel veebruaris oli selge, et Venemaa ambitsioon on taastada 30 aastat tagasi lagunenud impeerium. Venemaa on nagu pätipoiss, kes muul kombel oma alaväärsuskompleksi väljendada ei oska kui vääritute tegudega ja füüsilise jõu demonstreerimisega. Sellisele kaabakale ei ole võimalik sõnadega kohta kätte näidata, ta aktsepteerib vaid tugevama jõudu.