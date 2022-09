Juhtkiri ⟩ Tali tuleb tuhinal

Teade Suure-Jaani tervisekojast, et hindu tõstetakse ja tegevustki tõmmatakse kokku, on kurvastav, ent sugugi mitte üllatav. Eks see ole ainuõige samm praegustes oludes. Enesestmõistetav, et ükski ettevõte ei saa miinuses töötada ja pileti hind peab vähemalt kulud katma. Me ei nõua ju restoranis, et saaksime alla omahinna praadi süüa. Oleks ka kummaline, kui ettevõte töötaks miinuses, sest peab vajalikuks näiteks välibasseini töös hoida. Nii ettevõtete kui eraisikute eelarves hoitakse esimesena kokku ikka luksuskaupade pealt.