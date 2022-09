Isamaa on turumajanduse usku erakond, kuid elektribörs ei ole enam ammu turg, vaid sulaselge turutõrge. Seepärast esitasime juba möödunud sügisel riigikogule ettepaneku elektrituru reformiks ja universaalteenuse sisseseadmiseks. Siis lükati meie algatus kõrvale, sest olime opositsioonis. Nüüd, uues valitsuses, on minister Kristjan Järvan mõne nädalaga ette valmistanud seadusemuudatused, mis tagavad, et eeloleval talvel oleks Eestimaa kodudes soojus ja valgus. Täpse universaalelektri hinna otsustavad konkurentsiameti spetsialistid pärast seaduse jõustumist. Aga kindlasti on see mitu korda odavam börsihinnast.