Kui 1971. aastast pärineval kuldsõrmusel pole 1217. aastal olnud madisepäeva lahinguga mingit seost, siis leitud sõjakirvel võiks seos täiesti olla, sest see pärineb just sellest ajast, mil eestlastele kurvalt lõppenud lahing peeti. Madisepäeva lahingu paiga otsingute eestvedaja Sten-Erik Undi sõnul pole aga võimalik, et lahingupaigast vaid üks kirves välja tuleb. "10 000 meest ei saanud ühe kirvega võidelda," sõnas ta.