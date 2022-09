Kulm tõmbub selle peale siiski kipra. Paar päeva varem oli meedias juttu sellest, kuidas vanaproual lõppes fikseeritud hinnaga pakett ning energiaettevõttelt laekunud uus pakkumine oli hinnaga üle 60 sendi kilovatt-tunni eest. Jällegi eksitus. Kahjuks tean ma, et see polnud üksikjuhtum ja sääraseid kirju on saanud teisedki. Kui siis Eesti Energia kodulehele uut lepingut sõlmima minna, selgub, et viieaastast paketti saab siiski paarikümnesendise kilovatt-tunni hinnaga. Kui palju on neid eakaid, kes uljalt ID-kaardi näppu võtavad ja interneti kodulehele lähevad või üleüldse taipavad, et nad ei pea automaatse pikendamisega nõustuma?