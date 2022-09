See oli reedene päev, kell oli 16.07, kui ma Viljandi politseimajas järjekorranumbri võtsin, et kätte saada isikutunnistus, mida ma ühe korra varem juba olin püüdnud elavas järjekorras kätte saada. Et tol eelmisel korral oli järjekord olnud väga pikk, olin ootamisest loobunud – seda tuleb teha ju töö- või lõunaajast.