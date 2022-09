Lõputud koosolekud ja segased lepped ehk Kuidas Põhja-Sakalale juhti otsitakse

Praegu Põhja-Sakala vallavanema kandidaati ei ole ning sealsed poliitikud tunnistavad riburada, et on nädala jooksul peetud koosolekutest, neil sõlmitud kokkulepetest ja nende järgmisel hetkel muutumisest juba sedavõrd väsinud, et volikogu laialimineku võimalus suureneb iga päevaga.