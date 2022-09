Juhtkiri ⟩ Nullist uuesti üles

Eks praegu keset energiakriisi ja majandussõda ole muudki, millele mõelda, aga pikas perspektiivis vajab tulude laialijaotamine riigis kõva peamurdmist. Sissekirjutuspõhine omavalitsuste rahastamine tähendab näiteks, et Viljandi linn peab hakkama saama 14,9 miljoni euroga, Tallinna külje all Viimsi vallas, kus elab inimesi ainult umbes 5000 võrra rohkem, on tulud aga enam kui poole suuremad – 30,9 miljonit eurot. Paratamatult tekivad niimoodi regionaalsed käärid ja need paisuvad üha suuremaks. Seejuures ei pruugi paljud nõndanimetatud Tallinna kuldses sõõris elajad ise üldse tunda, et nad elavad ühes väga jõukas omavalitsuses, sest nende kulud on ehk isegi suuremad, kui oleks näiteks Viljandis elades. Tallinnast kaugemal asuvad omavalitsused on aga tihti hädas ning praegune majanduskriis ainult kasvatab seda häda.