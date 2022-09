Marko Suurmägi: ühel päeval kõik ja teisel mitte midagi

Sel laupäeval ja pühapäeval on vähemalt 14 ettevõtmist, kuhu oodatakse sadu või tuhandeid inimesi. Kõik need said kenasti ühte-kahte päeva kokku.

Viljandi linn peab sünnipäeva ja esimest parandusfestivali, Mulgimaal on meefestival, Põhja-Sakalas on korraga Vastemõisa ja Võhma laat ning nende vahel veel Sürgavere külafestival, Võrtsjärve ääres on angerjafestival, lapsed jooksevad ümber Viljandi Paala järve, Ugala teater avab hooaja. Kõike on ja kõike on rohkem.