Pedagooge paneb Ukrainast tulnud sõjapõgenike laste õpetamise küsimus pead murdma. Nood lapsed on ju samal pulgal kohalike lastega ja peavadki olema. Aga see tähendab, et neil on ka koolikohustus. Nüüd ongi koolipinki istunud terve hulk väiksemaid ja suuremaid ukrainlasi, kes eesti keelt ei oska, aga peavad õpetatu selgeks saama, ning tahvli ees seisavad niigi ületöötanud õpetajad, kellelt nõutakse sisuliselt võimatut.