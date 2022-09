Juhtkiri ⟩ Leib või kommid?

Loomulikult meeldiks meile kõigile, et energiakriis jätaks meid puudutamata ning saaksime südamerahus edasi askeldada nii nagu seni. Ent olukorras, kus see kriis on enam kui aasta kestnud – meenutame, et börsihinnad hakkasid kerkima juba eelmise aasta suve lõpus –, tuleb paratamatult langetada ka ebapopulaarseid otsuseid.