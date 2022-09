Kes Viljandi üüriturgu ja kinnisvaraturgu laiemalt aeg-ajalt ikka on jälginud, sellele ei tule ilmselt üllatusena, et hinnad on tükk aega tõusnud. Ja ilmselt on need tõusuteel ka tulevikus. Nagu terves Eestis – kuhu me ikka pääseme. Tundub siiski, et sõda Ukrainas pole kohalikule kinnisvaraturule nii suurt mõju avaldanud, kui esialgu karta võis.