Kokkutraageldatud rebenemiskohad hariduskangas on iga aastaga muutunud järjest laiemaks. See, et «koht on täidetud», võib ju tähendada paljusid asju. Parim variant on vähemalt magistrikraadiga õpetaja, kes pole saanud põhjalikku ettevalmistust mitte ainult oma erialal, vaid ka just nimelt pedagoogiks olemise kunstis. Õpetamist ja õpetajaks olemist on ju samuti tarvis õppida. Veidi kehvem lahendus on oma ala spetsialist, kel õpetajaharidust pole. Veel kehvem on lugu siis, kui kirjandusteadust annab kultuuriteadlane või ajalugu kirjandusteadlane. Tolle viimase võimaluseni oleme muidugi juba ammu jõudnud. Paljud aastase lepinguga õpetajana töötavad inimesed pole erialast ettevalmistust saanud, aga on tublid, tegusad ja õppimisvõimelised.