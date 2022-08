Viljandi linnapea Madis Timpson: ilusat kooliaasta algust!

KALLID LAPSED, head lapsevanemad ning muidugi ka väga lugupeetud õpetajad! Suvepuhkus on nüüd läbi saanud ja ka Viljandisse saabub tasahilju sügis. See tähendab, et algamas on uus kooliaasta, uus avastamist täis rännak põnevas teadmiste maailmas.