Mikk Otsus: Eestist peaks 2030. aastaks saama elektrit eksportiv riik

Miks on Eestis elekter nii kallis? Sest meil on üsna vähe odavat kohalikku elektritootmist. Eestis puudub hüdroenergia. Tuulest ja päikesest toodetava elektri osakaal on kõikuv, sest päike Eestis kogu aeg ei paista ja tuul kogu aeg ei puhu. Põlevkivielekter on CO 2 emissiooni tasude tõttu aga kallis ja parasjagu keskkonnavaenulik.