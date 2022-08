Juhtkiri ⟩ Ei idane, ei mädane

Suislepa mõisa juhtumi puhul võib aru saada kõigist asjaosalistest ning kellegi pihta näpuga näidata pole justkui põhjust. Täiesti mõistetav on kohalike inimeste mure mõisa heakorra pärast. On ju Eesti täis lagunenud kultuurimälestisi, millega ei osata õieti midagi peale hakata ja mida keegi ei soovi ka ära osta. Arusaadav, et kohalikud ei soovi Suislepa mõisat selles nimekirjas näha. Kodukant on ikka kallis ning kes veel peaks selle eest hea seisma kui mitte kohalikud.