Vastuvõtuandmete põhjal selgub, et kõige rohkem soovitakse kutseõppekeskuses õppida IT-süsteemide noorem­spetsialistiks, mootorsõidukitehnikuks ja kokaks. Kui need kolm eriala on olnud läbi aastate populaarsed, siis nagu õppeosakonna juht Marge Hein märkis, oli tänavu vaat et suurim üllataja hoopis populaarsuselt neljandale kohale jäänud autoplekksepa eriala. «Kui meil on olnud aastaid, kus seda eriala peaaegu ei soovitagi õppida, siis tänavu oli vabadele kohtadele lausa konkurss.»