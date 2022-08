Juhtkiri ⟩ Ajastu vaim Suure-Jaanis

Sellist öö varjus omavolitsemist ja «asja kättevõtmist» ei saa muidugi heaks kiita, olgu selle ajendiks mis tahes, kas või soov Ukrainat toetada. Õigeid ja häid asju tuleb ka teha õigesti ja hästi, ametlikke kanaleid pidi. Ukraina toetamiseks ning Venemaa praeguste ja mineviku tegude hukkamõistmiseks on paremaid viise kui niimoodi öö varjus askeldada. Vaevalt, et keegi seda monumenti taga nutma jääb, ning vaevalt, et sellega nüüd suur majanduslik või moraalne kahju kaasnes, aga jah, niimoodi asju ei aeta. Murekoht on ka ohutus: mis siis, kui keegi monumendi kallal askeldajatest oleks selle alla jäänud? Kui midagi tehakse salaja, siis tehakse enamasti ikka kiiruga ja lohakalt. Ja see on ohtlik ka siis, kui askeldajad on kained, mida nad ei pruukinud olla.