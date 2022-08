Marko Suurmägi: eksperiment Reinu teel. Loll ei saa aru!

Lühidalt öeldes on Reinu tee ja Riia maantee ristmikul teele laotud punavalged torbikud. Neid on seal muidugi täitsa kena vaadata, aga ... miks need seal on? Õige küll: et autojuhtidel oleks keeruline Reinu tee ja kesklinna vahele jäävat lõiku kasutada. Sõita seal tohib, aga see peaks olema ebamugav. Noh, pisut ehk ongi, aga see pole ka midagi ülemäära keerulist. Lihtsalt ohtlik on, sest Kalmu tänav ja vahepeal vaat et magistraaliks muutunud Toome tänav on märksa kitsamad. Aga ju siis on ohtlikkus liikluskorralduslikult midagi head, mida on mõtet püüelda.