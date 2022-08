Reumaühendused kutsuvad laupäeval käima

Reumaliidu juhatuse esimees Ingrid Põldemaa ütles, et iga-aastane käimispäev on jõudnud 22. korrani. Kavas on kepikõnd, loengud, nõustamine ning pakutakse tervise- ja ilutooteid. Kepikõnni jaoks on valmis vaadatud ühe ja kolme kilomeetri pikkune rada, juhendab Valmar Ammer. Kepid palutakse kaasa võtta, sest korraldajail ei pruugi neid kõigile jaguda.