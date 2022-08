Teisipäev, 30. august

Viljandi päevakeskuse 65+ klubi kokkusaamine on täna algusega kell 13 Sakala keskuse suures saalis. Kaasa natuke suupisteid peolauale. Info telefonil 5782 2679.

Viljandi tänavatel liigub täna Ugala teatri etendus «Viljandi lood: Jaan». See algab kell 19 Liiva tänav 3 hoovis. See on viimane etendus.