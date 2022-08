Väga raske on väikekoolide oleviku ja tuleviku üle arutleda, ilma et kisuks lahti vanu haavu ning tihtipeale välditakse sellest kõnelemist üldse. Kas siis hirmust saada külge lastevihkaja või kodukandi suretaja tiitel või lihtsalt hirmust midagi valesti öelda. See pole aga sugugi õige, sest seisukoht, et väikekoolid ja kodukohalähedased koolid väärivad olemasolu ning on mõnelegi lapsele suurest märksa parem pinnas arenguks, ei tähenda automaatselt, et praeguses töökorralduses ei võiks teha muudatusi.