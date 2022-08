Juhtkiri ⟩ Bussiliiklusega on Viljandimaal ju tegelikult lood head

See, et Taisto Liinid sulges kaks Viljandit läbivat bussiliini, on ühest küljest aja märk – lõputult ei ole võimalik kahjumiga töötada – ja kes teab, mis teistestki liinidest saab. Teisest küljest on loomulik, et ettevõtted korraldavad oma tööd ümber, ning tõele au andes on Viljandi ühendus muu Eestiga siiski üsna hea. Kui lisada juurde asjaolu, et meil on ka raudteejaam, on lood vaat et hästi.