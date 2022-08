Ditmar Martinson: hea linnavolinik! Autojuhtidele ei tehta Viljandis liiga

Oma pealkirjas esitatud küsimusele oled Sa ise tegelikult vastuse leidnud: Reinu tee ja Riia maantee ringilt mahapöörde keelamise eesmärk on tõesti selgitada, mis juhtub liikluskoormusega uuritaval Reinu tee lõigul ning Riia maantee ja Vaksali tänava ristmikul. Küll jään ma eriarvamusele selles, kas niisugust lahendust on vaja katsetada või mitte. Mina arvan, et on väga oluline saada päriseluline tagasiside, kuidas hakkab toimima liiklus Riia maantee ja Vaksali tänava lõigul, kui sinna suunata täiendav liiklusvoog. Minu arvates on hea, kui paljude arvamuste kõrval on meil ka tajutav ja mõõdetav olukord. Muu hulgas on see katsetus vajalik, et kinnitada või ümber lükata mitut Sinu enda õhku visatud väidet.