Tegelikult olin kavatsenud otsida, et kui kellelgi on millestki siiber, siis mida see «siiber» seal õieti tähendab. Sellest on viimasel ajal saanud minu enda nugisõna ja tahaks sellest loobuda – teevad need ju kõne koledaks ja igavaks. Sisu järgi justkui aimaks seost lamavatele haigetele mõeldud kehakergendusvahendiga, samas ei pruugi ka seos ahjusiibriga vale olla. Vaja ainult veidi loominguliselt mõelda. Et no kui on siiber, siis järelikult on lõõrid kinni ja tuba vingu täis ...