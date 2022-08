POLE MINGI uudis, et Eestis on puudu arstidest, õdedest, õpetajatest ... Seda nimekirja võiks jätkata ja jätkata. Kui mõnel juhul saab töötajate puuduse panna palgasumma süüks, siis tihtipeale on töötajale esitatavad nõuded ning tööga kaasnev vastutus ja koormus sellised, et ka hea palk ei tõmba.