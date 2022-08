Juhtkiri ⟩ Ukrainlased on kogu maailmale tõestanud, et nad on kange rahvas

Kurb muidugi, lausa rusuv, et päev pärast Balti keti aastapäeva peame olema silmitsi sünge tõigaga, et Venemaa kallaletungist Ukrainale on möödunud pool aastat ning Vene väed on endiselt Ukrainas. Seejuures tähistavad meie Ukraina sõbrad täna oma riigi iseseisvuspäeva. Sellest, mis tunnetega nad seda teevad, saab ehk natuke aimu, kui meenutada, kuidas me tänavu 24. veebruaril ise seisime, lipuke pihku surutud ja nutt kurgus. Tundub mõistusevastane, et XXI sajandil on Euroopas midagi sellist võimalik, aga näe on.