Ma ei mõista hästi, mida peaks see poolteisekuune tänavajupikeste sulgemine eksperimendi tegijate arvates näitama. Kas Reinu teel autodega liikumine selle aja jooksul tõesti väheneb? Aga selleks poleks ju vaja mingit eksperimenti korraldada. See on umbes nii, nagu ehitaksin Sinu välisukse ette tugeva müüri ja teeksin edasisest järelduse, et Sulle meeldibki oma kodus aknast sisse-välja käia ... Igaüks võiks ju otsekohe öelda, et kui pääs mõnele tänavale tarastatakse punavalgete postidega, siis viisakas linnakodanik neid poste maha sõitma ja iga hinna eest sellele tänavale trügima ei hakka.