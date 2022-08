Juhtkiri ⟩ Pantvangi võetud Põhja-Sakala vald

Põhja-Sakala vallaga on aga teised lood. Vallavanem Jüri Hanseni lahkumisest pole möödas veel kolme nädalatki, aga elu vallas seisab. Vallavalitsus ei saa suurt midagi teha, sest seda sama hästi kui polegi: see koosneb kolmest inimesest. Olukorras, kus juba mullustel valimistel räägiti, et üks suuremaid ülesandeid on segases seisus vald uuesti jalule upitada, on tähtis iga konstruktiivselt ja kompetentselt veedetud nädal. Kui lisada asjaolu, et ametnike read on sama hõredad kui eelarve, on selge, et tööd saab vallamajas teha üsna kaootiliselt.