Tänassilma jõgi moondub «Veetee» sarjas Amazonase džungliks

Koroonaaeg sulges paljud uksed, kuid ühtlasi avas mitu uut. Matkamehel ja saatejuhil Laur-Leho Kaljumetsal ehk Lemol lasi see ETV saatesarja «Metslased» tarvis teoks teha ammuse plaani jalutada läbi Eesti. See tema seiklusjanu aga ei kustutanud ja eelmise suve matka jätkuna sai hiljuti teoks järjekordne seiklus, et tuua jaanuaris vaatajate ette sari «Veetee».