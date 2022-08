Jaak Aab: tervishoiu rahastamine vajab süsteemset muutust

Liiga pikad ootejärjekorrad, suur omaosalus, hambaravi raske kättesaadavus, tervishoiutöötajate nappus, süvenev perearstikriis ning amortiseerunud haiglahooned on olnud murekohaks juba aastakümneid. Eesti tervisesüsteemi rahastusmudeli jätkusuutmatusele on tähelepanu juhtinud mõttekoda Praxis, arenguseire keskus ja ka rahvusvahelised tervisevaldkonna organisatsioonid. COVID-19 pandeemia tõestas valusalt, et üle viimase piiri optimeeritud tervishoiusüsteem ei võimalda kriisiajal kõigile vajalikke tervishoiuteenuseid tagada.