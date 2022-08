Suuremat tähelepanu ei ole pälvinud aga teadmine, et viie nädala pärast tõuseb maksimaalne hind, mida börsil küsida saab. Praegune hinnalagi on 4000 eurot megavatt-tunni eest, aga kui see ületab mingis piirkonnas 60 protsenti maksimaalmäärast, tõuseb see automaatselt 1000 euro võrra. Seega tõuseb viie nädala pärast maksimumhind elektribörsil juba 5000 euroni megavatt-tunni eest. Kui veel lisada juurde käibemaks ... Pime tuba võib moodi tulla tükiks ajaks.