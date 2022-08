Juhtkiri ⟩ Kuhu kiiret?

Jah, tõsi, sellised protsessid kipuvadki venima, keegi ei hakka ju kohe koppa maasse lööma. Nii et kogu jutt on suuresti idee tasandil.

Kuigi on õige, et katsetamine aitab välja tuua võimalike uute, püsivate lahenduste kitsaskohti, on selle eeldus, et toimitakse õigesti ning katsetusi ei tehta kiirustades, vaid hoolikalt kaaludes ja kõiki seisukohti arvesse võttes. Sellele mõeldes paneb kukalt kratsima linnavalitsuse otsus liikluskomisjoni liikmeid algul mitte kokku kutsuda, vaid neilt eraldi arvamust küsida. Justkui polekski tegu tähtsa liikluskorraldusliku muudatusega Viljandi gümnaasiumi juures, kus sügisel kipub liiklus ka ilma igasuguste muudatusteta kaootiline olema.