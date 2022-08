Täna algas Viljandi valla kaasava eelarve ideekorje

"Kui sul on mõni vahva mõte, mida võiks oma piirkonnas ellu viia, siis kaasa kogukond ja aruta idee läbi, kaasake vajaduse korral valla spetsialiste, tehke jooniseid ja fotosid, pidage nõu ja võtke pakkumisi ettevõtetelt, kes samasuguseid asju ellu on viinud," kutsub Viljandi vallavalitsus kodanikke üles. "Veenduge, et kavandatav investeering asuks valla maal, oleks avalikult kasutatav kõigile valla elanikele ja sellest ei tekiks ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele. Investeering peab jääma vahemikku 5000–35 000 eurot."