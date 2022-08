Põhja-Sakala vallas toimuvat on ohutust kaugusest päris huvitav vaadata. Kui alles hiljuti tundus, et Priit Toobali tee vallavanema kabinetti on sile ja kaunisti sillutatud, siis nüüd on talle tekkinud kaks konkurenti. Neist üks on nii valla kui ülejäänud maakonna rahvale juba tuttav – endine Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula.