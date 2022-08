Satelliitide kaudu leviv internet kõlab huvitavalt. Tegemist on miljardär Elon Muski arendusprojektiga StarLink, mille eesmärk on pakkuda üsna kiiret internetiühendust. StarLinki veebileht näitab, et nüüdseks on kaetud peaaegu kogu Eesti territoorium. Kõikidel soovijatel on võimalus selle lehe kaudu avaldus esitada, et siis jääda ootama aastat 2023.