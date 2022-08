Uue tänava lõik on teisipäeval garantiitöö tõttu suletud

Kõnealune töö tehakse Lembitu puiestee ja Keskuse tänava vahelisel lõigul, mis on seetõttu suletud teisipäeval kella 9–17.

Ümbersõit on mööda Lembitu puiesteed. Ka ühistransport on ümber suunatud Lembitu puiestee ja Endla tänava kaudu, mis tähendab, et läbimata jääb Maramaa puiestee bussipeatus.