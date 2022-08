Suure-Jaanis peetud üle-eestilise rammusarja etapi tugevaim mees on Viljandimaa juurtega

Esimese koha sai praegu Harjumaal elav Alar Lehesmets, kes on aga pärit Põhja-Sakala vallast Kõpust. Naistest võitis Kristina Helmes Harjumaalt. Muide, ka kolmanda koha saanud mees Arvo Kaljapulk pärineb Viljandimaalt.

Alar Lehesmets ütles, et võiduks oli tarvis korralikult pingutada ja midagi ei tulnud lihtsalt, kuid samas kõik õnnestus. Konkurendid olid tema sõnul heal tasemel ja teiseks jäänud meest ei olnud ta sel hooajal veel võitnudki.

«Võistlused on üle Eesti laiali ja mulle see meeldib. Nüüd, Viljandimaal, oli tore, et võistlust sai tulla vaatama mu isa, sest olime ju kodule päris lähedal,» rääkis ta.

Küsimusele, kuidas tema arvates rammuvõistlus õrnema soo esindajaile sobib, vastas Lehesmets, et see paistab sobivat. «Sport on sport. Ega siin pea olema suure massiga, piisab sitkusest ja jõust,» lisas ta.

Suure-Jaani kultuurimaja direktor Aire Levand ütles, et niisugust üritust pole Suure-Jaanis varem olnud ja nõnda tegi ta korraldajaile ettepaneku see võistluskoht kavva lülitada.

«Nii said kohalikud põneva elamuse ja võistlejad vaheldust,» lausus ta. «Käisin ka ise vaatamas. Ikka väga lahe, tõsiselt äge võistlus.»