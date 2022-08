See, et valimisliit soovis Tonio Tamrat enda uueks esindajaks Viljandi linnavalitsuses, pole tegelikult mitte midagi üllatavat, küll aga on üsna palju rõõmustav. Tamra on väga mitmekülgsete ja pikaajaliste kogemustega, sest peaaegu kaks kümnendit muusikakooli juhtimist kätt muusika- ja kultuurielu pulsil hoides ning seejuures muidugi ka paras annus koolmeisterlikkust on väga hea stardipositsioon, kust edasi liikuda.